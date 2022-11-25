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1 час назад

Валенсия снова стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022

Евро-футбол.Руиещё 11

В пятницу вечером на чемпионате мира проходит матч второго тура группового этапа между сборными Нидерландов и Эквадора. В начале второго тайма «трёхцветные» уравняли количество единиц на табло. Автором гола стал нападающий Эннер Валенсия, который оказался в нужное время в нужном месте и сыграл на добивании.

Валенсия снова стал лучшим бомбардиром чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эннер Валенсия снова стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022. На счету форварда Эквадора три забитых гола. Валенсия пока забил все голы эквадорцев на этом турнире.

По два гола на своём счету имеют Ришарлисон, Букайо Сака, Оливье Жиру, Мехди Тареми и Ферран Торрес.

ЧМ-2022,Мехди Тареми,
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