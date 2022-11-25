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3 часа назад

Сенегал обыграл Катар в матче чемпионата мира по футболу

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» проходил матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по Группе А — сборные Катара и Сенегала. Победу в игре одержали гости со счётом 3:1.

Сенегал обыграл Катар в матче чемпионата мира по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот. В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля совершил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении головой подрезал мяч в дальний угол ворот. На 78-й минуте Катар отыграл один мяч: точным ударом отметился Мохаммед Мунтари: Последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке головой пробил в угол ворот. На 84-й минуте Бамба Дьенг восстановил преимущество Сенегала в два мяча: он получил свободу в центре штрафной, дождался прострела Папе Сарра от лицевой, после чего в касание направил мяч в сетку ворот!

Турнирная таблица Группы А на текущий момент:

Нидерланды — 3 очка (Матч с Эквадором в 19:00 мск 25 ноября)

Эквадор — 3 очка (матч с Нидерландами в 19:00 мск 25 ноября)

Сенегал — 3 очка

Катар — 0 очков

ЧМ-2022,Мохаммед Мунтари,
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