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3 часа назад

Сборная Германии больше не намерена протестовать и сосредоточится на футболе — Хавертц

Матч ТВ

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц заявил, что команда не планирует больше проводить какие либо протестные акции на чемпионате мира в Катаре и сосредоточится непосредственно на игре.

Хавертц: сборная Германии больше не намерена протестовать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перед матчем первого тура с Японией (1:2) немецкие футболисты на командном фото закрыли рты рукой. Пресс служба Немецкого футбольного союза (DFB) объяснила причины такого поступка тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) не согласовала использование капитанами команд повязок в поддержку кампании OneLove, направленной на борьбу с дискриминацией.

— За последние дни мы уже ясно выразили свою точку зрения. Высказываться про это еще раз слишком сложно. Всем известно, что мы имели в виду. Теперь мы полностью сосредоточены на футболе, — приводит слова Хавертца Bayern & Germany.

В матче второго тура группы Е Германия 27 ноября сыграет с Испанией, начало в 22:00 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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