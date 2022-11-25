Хавертц: сборная Германии больше не намерена протестовать

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц заявил, что команда не планирует больше проводить какие либо протестные акции на чемпионате мира в Катаре и сосредоточится непосредственно на игре.

Перед матчем первого тура с Японией (1:2) немецкие футболисты на командном фото закрыли рты рукой. Пресс служба Немецкого футбольного союза (DFB) объяснила причины такого поступка тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) не согласовала использование капитанами команд повязок в поддержку кампании OneLove, направленной на борьбу с дискриминацией.

— За последние дни мы уже ясно выразили свою точку зрения. Высказываться про это еще раз слишком сложно. Всем известно, что мы имели в виду. Теперь мы полностью сосредоточены на футболе, — приводит слова Хавертца Bayern & Germany.

В матче второго тура группы Е Германия 27 ноября сыграет с Испанией, начало в 22:00 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.