СМИ уличили "Талибан" в получении дохода с ЧМ-2022

Власти Катара с одобрения американских властей и ООН выплачивали по несколько тысяч долларов представителям движения «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в РФ), которые вели с Вашингтоном о мирном урегулировании, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на The Daily Telegraph.

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По информации издания, которое ссылается на собственные источники, сначала средства выдавались на руки, затем стали отправляться банковские переводы на счета афганцев. Поэтому власти Катара и США сталкивались с проблемами при попытке отследить дальнейшее перемещение денежных потоков.

На полученные средства талибы в том числе покупали и впоследствии перепродавали тяжелую строительную технику, которая использовалась для строительства стадионов для Чемпионата мира по футболу. На перепродаже отдельные представители радикального движения зарабатывали до 12 тысяч долларов.

В то же время сами талибы не согласны с подобными обвинениями.

«Мы отвергаем утверждения о том, что исламский эмират Афганистан предоставлял строительное оборудование Катару для чемпионата мира по футболу 2022 года», – сообщил один из руководителей движения.

Катар утверждает, что выплаты представителям «Талибана» не нарушали международное право.