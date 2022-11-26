СМИ уличили "Талибан" в получении дохода с ЧМ-2022

Власти Катара с одобрения американских властей и ООН выплачивали по несколько тысяч долларов представителям движения «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в РФ), которые вели с Вашингтоном о мирном урегулировании, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на The Daily Telegraph.
По информации издания, которое ссылается на собственные источники, сначала средства выдавались на руки, затем стали отправляться банковские переводы на счета афганцев. Поэтому власти Катара и США сталкивались с проблемами при попытке отследить дальнейшее перемещение денежных потоков.
На полученные средства талибы в том числе покупали и впоследствии перепродавали тяжелую строительную технику, которая использовалась для строительства стадионов для Чемпионата мира по футболу. На перепродаже отдельные представители радикального движения зарабатывали до 12 тысяч долларов.
В то же время сами талибы не согласны с подобными обвинениями.
«Мы отвергаем утверждения о том, что исламский эмират Афганистан предоставлял строительное оборудование Катару для чемпионата мира по футболу 2022 года», – сообщил один из руководителей движения.
Катар утверждает, что выплаты представителям «Талибана» не нарушали международное право.
«Политический офис и его деятельность находились под наблюдением, взаимодействие с ним осуществлялось на условиях, согласованных с США», – заявили в Дохе.