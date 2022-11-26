Сборные Туниса и Австралии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Стали известны стартовые составы сборных Туниса и Австралии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы D пройдет в субботу на стадионе «Эль Джануб» в Эль Вакре. Начало — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Стартовый состав сборной Туниса: Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Яссин Мерья, Дилан Бронн, Юссеф Мсакни (капитан), Иссам Жебали, Айсса Лайдуни, Элье Схири, Мохамед Дрегер, Али Абди, Наим Слити.
Стартовый состав сборной Австралии: Мэттью Райан (капитан), Фран Карачич, Кай Роулз, Гарри Суттар, Мэттью Леки, Аарон Муй, Джексон Ирвин, Райли Макгри, Крейг Гудвин, Митчелл Дьюк.
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».