Сборные Туниса и Австралии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Стали известны стартовые составы сборных Туниса и Австралии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Встреча группы D пройдет в субботу на стадионе «Эль Джануб» в Эль Вакре. Начало — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Стартовый состав сборной Туниса: Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Яссин Мерья, Дилан Бронн, Юссеф Мсакни (капитан), Иссам Жебали, Айсса Лайдуни, Элье Схири, Мохамед Дрегер, Али Абди, Наим Слити.