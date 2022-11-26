​Роналду: «Мы ещё ничего не выиграли!»

«Очень важно было победить в нашем первом матче на чемпионате мира. Но мы ещё ничего не выиграли! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперёд, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.