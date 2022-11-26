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1 час назад

Стала известна вытащенная Роналду из трусов вещь во время матча ЧМ

Lenta.ru

Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, что именно нападающий команды Криштиану Роналду вытащил из трусов во время матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против Ганы. Об этом стало известно Expressen.

Стала известна вытащенная Роналду из трусов вещь во время матча ЧМ
Фото: Jennifer Lorenzini / ReutersJennifer Lorenzini / Reuters

Абреу заявил, что 37-летний футболист достал жевательную резинку.

«Ничего более. Просто жвачка», — подчеркнул он.

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25 ноября журналисты португальского издания A Bola обратили внимание на то, что находившийся в штрафной соперника Роналду, в тот момент не участвовавший активно в эпизоде, несколько секунд искал что-то в трусах, а затем прожевал это на бегу и продолжил игру. Источник издания настаивал, что это была энергетическая добавка.

Роналду достал из трусов и что-то съел во время матча с Ганой на ЧМ-2022

Сборная Португалии одержала победу над Ганой в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 3:2. Роналду реализовал пенальти.

В следующем матче португальцы встретятся с Уругваем. Матч пройдет 28 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Футбол,Криштиану Роналду,
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