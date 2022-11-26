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13 минут назад

ЧМ-2022 по футболу в Катаре: сборная Австралии разгромила сборную Туниса

Майк Габриелян

На чемпионате мира по футболу сборная Австралии выиграла у Туниса со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Митчелл Дюк, сообщает «Чемпионат»

ЧМ-2022 по футболу в Катаре: сборная Австралии разгромила сборную Туниса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гол был забит на 23-й минуте, когда австралийцы провели быструю контратаку. Крейг Гудвин с левого края навесил в штрафную, а Дюк ударил головой, отправив мяч в дальний угол ворот.

Сборные играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встречу обслуживал судья из Германии Даниэль Зиберт.

Ранее Тунис сыграл вничью с Данией 0:0, а Австралия проиграла сборной Франции 1:4.

Команды Франции и Дании встретятся сегодня, 26 ноября. Футбольный комментатор Константин Генич напомнил, что эти команды уже играли четыре года назад в России. Тогда матч завершился «унылой ничьей». Теперь команды «должны расплатиться в Катаре».

ЧМ-2022,Митчелл Дюк,Крейг Гудвин,Даниэль Зиберт,Константин Генич,
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