ЧМ-2022 по футболу в Катаре: сборная Австралии разгромила сборную Туниса

На чемпионате мира по футболу сборная Австралии выиграла у Туниса со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Митчелл Дюк, сообщает «Чемпионат»
Гол был забит на 23-й минуте, когда австралийцы провели быструю контратаку. Крейг Гудвин с левого края навесил в штрафную, а Дюк ударил головой, отправив мяч в дальний угол ворот.
Сборные играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встречу обслуживал судья из Германии Даниэль Зиберт.
Ранее Тунис сыграл вничью с Данией 0:0, а Австралия проиграла сборной Франции 1:4.
Команды Франции и Дании встретятся сегодня, 26 ноября. Футбольный комментатор Константин Генич напомнил, что эти команды уже играли четыре года назад в России. Тогда матч завершился «унылой ничьей». Теперь команды «должны расплатиться в Катаре».