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1 час назад

СМИ: болельщик сборной Уэльса умер после матча чемпионата мира против команды Ирана

ТАСС

Болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис скончался после матча чемпионата мира по футболу против команды Ирана, ему было 62 года. Об этом в субботу сообщила британская газета Daily Mail.

Стало известно о смерти болельщика на чемпионате мира в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что Дэвис находился в Дохе с сыном и друзьями. После матча сборных Уэльса и Ирана его срочно доставили в больницу, где он позднее скончался. По словам очевидцев, была вызвана скорая помощь, медики оказали помощь Дэвису, но спасти его не смогли. Посольство Великобритании, власти Катара, Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) и туристическая компания помогают сыну мужчины сделать все необходимые приготовления и вылететь домой.

"Наши глубочайшие соболезнования от всех сотрудников Футбольной ассоциации Уэльса. В это печальное время наши мысли с семьей и друзьями Кевина. FAW находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем", - говорится в заявлении организации.

Иранцы в пятницу обыграли команду Уэльса со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Эр-Райяне.

ЧМ-2022,Кевин Дэвис,
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