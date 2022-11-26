Стало известно о смерти болельщика на чемпионате мира в Катаре

Болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис скончался после матча чемпионата мира по футболу против команды Ирана, ему было 62 года. Об этом в субботу сообщила британская газета Daily Mail.

Сообщается, что Дэвис находился в Дохе с сыном и друзьями. После матча сборных Уэльса и Ирана его срочно доставили в больницу, где он позднее скончался. По словам очевидцев, была вызвана скорая помощь, медики оказали помощь Дэвису, но спасти его не смогли. Посольство Великобритании, власти Катара, Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) и туристическая компания помогают сыну мужчины сделать все необходимые приготовления и вылететь домой.

"Наши глубочайшие соболезнования от всех сотрудников Футбольной ассоциации Уэльса. В это печальное время наши мысли с семьей и друзьями Кевина. FAW находится в контакте с семьей Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем", - говорится в заявлении организации.