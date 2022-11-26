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22 минуты назад

«Поимеем Хорватию»: Тренера Канады раскритиковали за его слова

Майк Габриелян

Главный тренер футбольной сборной Канады Джон Хердман прокомментировал свою фразу о том, что его сборная в следующем матче «поимеет Хорватию» («f… Croatia»).

«Поимеем Хорватию»: Тренера Канады раскритиковали за его слова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает The Score.

Хердман отметился сквернословием в среду, сразу после досадного поражения его команды от Бельгии со счетом 1:0. После этого он объяснился перед телекамерами, заявив, что решил просто подбодрить игроков.

«Я просто показал игрокам статистику. Я показал им, где мы. И что мы собираемся двигаться дальше и поиметь Хорватию. Это наша следующая миссия», — сказал наставник.

В Хорватии заявление тренера вызвало гнев. СМИ опубликовали фото обнажённого Хердмана, рот и гениталии которого прикрыты кленовыми листьями.

Хорватские журналисты также спросили Хердмана на тренировке в четверг, не принижают ли его слова возможности хорватской сборной - финалиста ЧМ-2018. На это наставник ответил, что сквернословил «в пылу эмоций», и это должно было вдохновить его команду.

«Я не имел в виду неуважение к хорватской команде и хорватскому народу. Нам надо так мыслить, если мы собираемся набрать три очка в матче против одной из лучших команд в мире», — объяснил Хердман.

Канада встретится с Хорватией в воскресенье. Хорваты в среду сыграли вничью 0:0 с Марокко в своем первом матче.

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