Экс-футболист Мостовой назвал Мбаппе главной звездой ЧМ-2022

"В каждой команде есть звезда, и мы уже видим, кто главная звезда этого чемпионата — Мбаппе. Он и решил исход матча. Гризманн? Ну, по сравнению с Мбаппе нет. Килиан забил второй мяч, который дал французам время на отдых до плей офф. Они теперь могут спокойно размышлять, как им действовать дальше", — сказал Мостовой.