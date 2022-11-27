ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Экс-футболист Мостовой назвал Мбаппе главной звездой ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Франции в матче с Данией на чемпионате мира - 2022. Его слова передает "Матч ТВ".

Экс-футболист Мостовой назвал Мбаппе главной звездой ЧМ-2022
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"В каждой команде есть звезда, и мы уже видим, кто главная звезда этого чемпионата — Мбаппе. Он и решил исход матча. Гризманн? Ну, по сравнению с Мбаппе нет. Килиан забил второй мяч, который дал французам время на отдых до плей офф. Они теперь могут спокойно размышлять, как им действовать дальше", — сказал Мостовой.

Сборная Франции обыграла датчан со счетом 2:1 и стала первой из участниц чемпионата мира в Катаре, обеспечившей себе участие в плей-офф турнира. Нападающий Килиан Мбаппе оформил в прошедшей игре дубль и вместе с форвардом сборной Эквадора Эннером Валенсией является лидером в списке лучших снайперов чемпионата мира в Катаре.

На счету обоих футболистов по три гола. Сборная Франции набрала шесть очков и возглавляет таблицу в группе D. Второе место занимают австралийцы (3), третье — команда Дании (1), четвертое — Туниса. Ранее сообщалось, что сборная Франции сняла проклятье чемпионов мира.

ЧМ-2022,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители