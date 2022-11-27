Экс-футболист Мостовой назвал Мбаппе главной звездой ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Франции в матче с Данией на чемпионате мира - 2022. Его слова передает "Матч ТВ".
"В каждой команде есть звезда, и мы уже видим, кто главная звезда этого чемпионата — Мбаппе. Он и решил исход матча. Гризманн? Ну, по сравнению с Мбаппе нет. Килиан забил второй мяч, который дал французам время на отдых до плей офф. Они теперь могут спокойно размышлять, как им действовать дальше", — сказал Мостовой.
Сборная Франции обыграла датчан со счетом 2:1 и стала первой из участниц чемпионата мира в Катаре, обеспечившей себе участие в плей-офф турнира. Нападающий Килиан Мбаппе оформил в прошедшей игре дубль и вместе с форвардом сборной Эквадора Эннером Валенсией является лидером в списке лучших снайперов чемпионата мира в Катаре.
На счету обоих футболистов по три гола. Сборная Франции набрала шесть очков и возглавляет таблицу в группе D. Второе место занимают австралийцы (3), третье — команда Дании (1), четвертое — Туниса. Ранее сообщалось, что сборная Франции сняла проклятье чемпионов мира.