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55 минут назад

Месси повторил рекорд Марадоны

Газета.Ru

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сравнялся с легендарным нападающим Диего Марадоной по количеству матчей, проведенных за национальную команду на чемпионатах мира.

Месси повторил рекорд Марадоны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для 35-летнего Месси игра второго этапа группового раунда ЧМ-2022 в Катаре с мексиканцами стала уже 21-й в карьере на мировых первенствах. Столько же на счету Марадоны, который ушел из жизни в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. Оба футболиста теперь являются рекордсменами сборной Аргентины по этому показателю.

Аргентинцы сенсационно проиграли в первом матче на мировом первенстве сборной Саудовской Аравии (1:2), чем усложнили свое положение в группе С.

26 ноября команда Месси сыграет с мексиканцами и может досрочно лишиться шансов на выход в плей-офф турнира в случае проигрыша.

Напомним, что Месси, для которого этот чемпионат мира — уже пятый в карьере, ранее заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним в карьере.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) открыла расследование ситуации с нахождением в раздевалке сборной Сербии по футболу на чемпионате мира в Катаре флага страны со включенной в состав территорией Косова.

На флаге сборной Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также была расположена надпись: «Капитуляции не будет».

ЧМ-2022,Диего Марадона,Лионель Месси,
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