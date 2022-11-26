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1 час назад

Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира

ТАСС

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в субботу забил восьмой гол на чемпионатах мира и догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону.

Месси сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира
Фото: ТАССТАСС

Месси открыл счет на 64-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики, который проходит на Национальном стадионе в Лусаиле. Теперь на счету нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Диего Марадоной. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).

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