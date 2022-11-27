Гол Месси помог сборной Аргентины одержать первую победу на ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла команду Мексики в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра, прошедшая 26 ноября на арене "Лусаил Айконик" в Лусаиле, завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев. Голами в составе победителей отметились Лионель Месси (на 64-й минуте) и Энцо Фернандес (на 87-й).

В эпизоде со вторым мячом команды Месси отдал результативный пас. Для Месси этот гол стал уже восьмым в карьере на чемпионатах мира. Столько же мячей на счету легендарного аргентинца Диего Марадоны и игрока сборной Португалии Криштиану Роналду. Месси проводит свой пятый чемпионат мира. Ранее он сообщил, что мировое первенство 2022 года станет для него последним в карьере. Благодаря победе над мексиканцами сборная Аргентины сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. С тремя набранными очками она занимает второе место в группе С. Лидерами квартета являются поляки, на счету которых четыре очка. Третье место занимает команда Саудовской Аравии (2), а четвертое - Мексика (1).