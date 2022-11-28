ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
53 минуты назад

Сербия рискует остаться без плей-офф ЧМ-2022 уже сегодня. Как ей этого избежать

Чемпионат.comиещё 5

А Бразилия и Португалия могут гарантировать себе место в плей-офф. Расклады в группах G и H.

Сербия рискует остаться без плей-офф ЧМ-2022 уже сегодня
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

28 ноября состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира. У одних команд есть шансы на досрочный выход в плей-офф, другие — могут также заблаговременно вылететь. Разбираемся в раскладах перед очередным игровым днём в Катаре.

Группа G

Кто может досрочно выйти в плей-офф

Бразилия: пятикратные чемпионы мира досрочно выйдут в 1/8 финала, если одолеют Швейцарию, а Камерун не обыграет Сербию.

Швейцария: команда Мурата Якина попадёт в плей-офф за тур до финиша, если обыграет Бразилию, а Сербия не наберёт три очка во встрече с Камеруном.

Кто может досрочно потерять все шансы на выход в плей-офф

Камерун: африканцы пролетят мимо плей-офф, если проиграют Сербии, а Бразилия не уступит Швейцарии.

Сербия: команда Драгана Стойковича лишится шансов на выход в 1/8 финала, если проиграет Камеруну, а Швейцария отберёт очки у Бразилии.

Группа H

Кто может досрочно выйти в плей-офф

Португалия: европейцы выйдут в 1/8 финала в случае победы над Уругваем. Если при этом Южная Корея и Гана сыграют вничью, то португальцы обеспечат себе первое место в группе.

Кто может досрочно потерять все шансы на выход в плей-офф

Гана: если африканцы проиграют корейцам, то лишатся шансов на выход в 1/8 финала.

А вот судьба Уругвая и Южной Кореи определится лишь по итогам заключительного тура в группе.

Расписание матчей чемпионата мира 28 ноября

  • 13:00. Камерун — Сербия.
  • 16:00. Южная Корея — Гана.
  • 19:00. Бразилия — Швейцария.
  • 22:00. Португалия — Уругвай.

Время в календаре — московское.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители