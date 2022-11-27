ФИФА отреагировала на инцидент вокруг российского футболиста на ЧМ

Международная футбольная федерация (ФИФА) не будет применять дисциплинарные санкции к полузащитнику сборной Камеруна Гаэлю Ондуа, который вышел в бутсах с изображением российского флага на матч ЧМ 2022 с командой Швейцарии, заявил пресс секретарь ФИФА Джованни Марти.
Ранее бывший норвежский футболист Карл Эрик Торп раскритиковал Ондуа за его поступок и призвал ФИФА наказать игрока камерунской команды.
— Он показывает, что не понимает ни такта, ни напряженной ситуации, сложившейся в Европе. Для многих это провокация. Не уверен, что его целью была провокация. Он много лет провел в России, может, немного знает русский, но сейчас это выглядит провокацией.
Я чувствую, что ФИФА должна вмешаться, когда вопрос рассматривается с моральной точки зрения, — цитирует Торпа NRK.
Пресс секретарь ФИФА Джованни Марти подтвердил, что организация осведомлена о ситуации, но не видит никаких проблем с российским флагом.
— Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны, — сказал Марти.
Ранее Ондуа, который имеет российское гражданство и является воспитанником «Локомотива», в своем Telegram канале объяснил свой поступок «уважением к стране, в которой вырос, сформировался и получил футбольное образование».
В следующем матче ЧМ 2022 камерунцы сыграют с сербами. Встреча пройдет 28 ноября в 13:00 мск.