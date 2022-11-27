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19 минут назад

«Нет никаких проблем, потому что он вырос в России». ФИФА отреагировала на протест норвежцев по поводу бутс Ондуа на ЧМ

Матч ТВ

Международная футбольная федерация (ФИФА) не будет применять дисциплинарные санкции к полузащитнику сборной Камеруна Гаэлю Ондуа, который вышел в бутсах с изображением российского флага на матч ЧМ 2022 с командой Швейцарии, заявил пресс секретарь ФИФА Джованни Марти.

ФИФА отреагировала на инцидент вокруг российского футболиста на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее бывший норвежский футболист Карл Эрик Торп раскритиковал Ондуа за его поступок и призвал ФИФА наказать игрока камерунской команды.

— Он показывает, что не понимает ни такта, ни напряженной ситуации, сложившейся в Европе. Для многих это провокация. Не уверен, что его целью была провокация. Он много лет провел в России, может, немного знает русский, но сейчас это выглядит провокацией.

Я чувствую, что ФИФА должна вмешаться, когда вопрос рассматривается с моральной точки зрения, — цитирует Торпа NRK.

Пресс секретарь ФИФА Джованни Марти подтвердил, что организация осведомлена о ситуации, но не видит никаких проблем с российским флагом.

— Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны, — сказал Марти.

Ранее Ондуа, который имеет российское гражданство и является воспитанником «Локомотива», в своем Telegram канале объяснил свой поступок «уважением к стране, в которой вырос, сформировался и получил футбольное образование».

Ондуа: почему я должен бояться играть с российским флагом на ЧМ? Россия — мой дом

В следующем матче ЧМ 2022 камерунцы сыграют с сербами. Встреча пройдет 28 ноября в 13:00 мск.

ЧМ-2022,Гаэль Ондуа,
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