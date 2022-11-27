Месси сделал заявление после важной победы над Мексикой

«Мы должны были выиграть сегодня, и мы смогли это сделать. В среду будет ещё один финал. Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперёд, Аргентина!!!» – написал Месси, сопроводив свои слова несколькими фотографиями с игры, в том числе с празднованием своего гола.