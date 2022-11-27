ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Месси опубликовал пост после победы в матче с Мексикой

Чемпионат.com

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сразу после финального свистка в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой, где его команда одержала важную победу со счётом 2:0, опубликовал пост в социальной сети.

Месси сделал заявление после важной победы над Мексикой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны были выиграть сегодня, и мы смогли это сделать. В среду будет ещё один финал. Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперёд, Аргентина!!!» – написал Месси, сопроводив свои слова несколькими фотографиями с игры, в том числе с празднованием своего гола.

Также Месси выложил отдельно фото команды с хештегом #todosjuntos, что переводится как «все вместе». Следующий и решающий матч группового этапа аргентинцы проведут 30 ноября с Польшей.

Месси сравнялся с Марадоной по числу голов на чемпионатах мира

Перед заключительным туром команда имеет три очка, как и сборная Саудовской Аравии, тогда как у поляков – четыре очка, у мексиканцев – одно.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители