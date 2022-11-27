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1 час назад

ФИФА отказалась наказывать Ондуа за российский флаг на бутсах

Илья Родин

ФИФА не планирует применять дисциплинарные меры к полузащитнику сборной Камеруна Гаэлю Онду, имеющему российское гражданство, за то, что он вышел на матч ЧМ 2022 с командой Швейцарии с изображением флага РФ на бутсах. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу федерации.

ФИФА приняла решение по наказанию Ондуа за флаг России на бутсах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне бывший норвежский футболист Карл Эрик Торп призвал футбольную федерацию наказать игрока камерунской команды. Он полагает, что Ондуа крайне нетактично повел себя, фактически устроил провокацию.

Ондуа: почему я должен бояться играть с российским флагом на ЧМ? Россия — мой дом

В ФИФА подчеркнули, что осведомлены о ситуации, но не видят причин для беспокойства или применения дисциплинарных мер.

«Это не является проблемой, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Ондуа в соцсетях объяснил свой «проступок» уважением к государству, в котором вырос.

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