ФИФА приняла решение по наказанию Ондуа за флаг России на бутсах

ФИФА не планирует применять дисциплинарные меры к полузащитнику сборной Камеруна Гаэлю Онду, имеющему российское гражданство, за то, что он вышел на матч ЧМ 2022 с командой Швейцарии с изображением флага РФ на бутсах. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу федерации.

Отмечается, что накануне бывший норвежский футболист Карл Эрик Торп призвал футбольную федерацию наказать игрока камерунской команды. Он полагает, что Ондуа крайне нетактично повел себя, фактически устроил провокацию.

В ФИФА подчеркнули, что осведомлены о ситуации, но не видят причин для беспокойства или применения дисциплинарных мер.

«Это не является проблемой, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны», - уточнили в пресс-службе.