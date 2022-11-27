Катар внесёт Португалию в чёрный список по окончании ЧМ-22

Власти Катара внесут Португалию в чёрный список по окончании чемпионата мира из-за заявлений президента страны Марсело Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты. Об этом сообщает Sol.

Напомним, де Соуза сделал заявление о правах человека на конференции в Дохе, в кулуарах игры между Португалией и Ганой. Хотя эти слова и были достаточно мягкими, но правительство Катара уже рассмотрело и предыдущие заявления руководителей страны, после чего к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране.