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23 минуты назад

Катар внесет Португалию в черный список после окончания ЧМ-2022

Илья Родин

Правительство Катара внесет Португалию в так называемый «черный список». Это произойдет по окончании мирового первенства по футболу, пишет «Чемпионат».

Катар внесет Португалию в черный список после окончания ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза позволил себе высказаться о нарушении прав человека в Катаре во время выступления на пресс-конференции, проходившей на фоне игры национальной сборной и команды Ганы.

По данным портала, высказывания были «достаточно мягкими», но власти Катара рассмотрели их в общем контексте выступлений официальных лиц Португалии.

В итоге, вице-премьер Катара вызвал посла Португалии в стране и сообщил ему о принятом решении.

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Напомним, что «черный список» может иметь экономические и политические последствия, влиять на перемещение попавших в него людей между странами.

Ранее сообщалось, что в российский список попал актер Джим Керри. Кроме того, в него было внесено порядка 100 граждан Канады.

ЧМ-2022,Джим Керри,
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