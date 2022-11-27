Катар внесет Португалию в черный список после окончания ЧМ-2022

Правительство Катара внесет Португалию в так называемый «черный список». Это произойдет по окончании мирового первенства по футболу, пишет «Чемпионат».

Отмечается, что президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза позволил себе высказаться о нарушении прав человека в Катаре во время выступления на пресс-конференции, проходившей на фоне игры национальной сборной и команды Ганы.

По данным портала, высказывания были «достаточно мягкими», но власти Катара рассмотрели их в общем контексте выступлений официальных лиц Португалии.

В итоге, вице-премьер Катара вызвал посла Португалии в стране и сообщил ему о принятом решении.

Напомним, что «черный список» может иметь экономические и политические последствия, влиять на перемещение попавших в него людей между странами.