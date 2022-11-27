Названы отличия чемпионатов мира в России и Катаре

Главным отличием мирового первенства в Катаре от чемпионата мира-2018 в России является «свежесть» игроков, рассказал в интервью газете «Спорт-экспресс» экс-нападающий национальной команды Франции Стив Марле.
Марле пояснил, что сложно сравнивать соревнования в России и Катаре, так как они даже проводятся в разное время (в РФ проходил в июне-июле 2018 года).
Вместе с тем, отметил спортсмен, в арабской стране повышенная температура воздуха, она влияет на футболистов. Кроме того, многие игроки получили травмы как до, так и во время турнира.
Таким образом, уточнил Марле, главным отличием является «свежесть футболистов».
Он добавил, что предоставляет журналистам право оценить организацию мероприятия, качество стадионов и инфраструктуры.