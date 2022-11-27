Самая сексуальная болельщица ЧМ в Катаре попала в скандал

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолл оказалась в центре скандала на чемпионате мира по футболу в Катаре. Местные жители призывают посадить ее в тюрьму за чрезмерно вызывающие наряды. Об этом пишет «Спорт-экспресс».
Отмечается, что причиной возмущения катарцев стало то, что модель, завоевавшая в 2016 году титул «Мисс Хорватия» пришла на стадион в облегающем платье с глубоким вырезом. Кроме того, она устроила фотосессию в купальнике прямо на улице.
Жители Катара осудили ее в соцсетях за неуважением к стране и религии. Они призвали запретить девушке посещение матчей и даже арестовать ее за «вызывающий внешний вид».
Комментаторы подчеркнули, что арабские страны - это не Европа. На Востоке следует «уважать других людей, а не выставлять свои шары напоказ».
Уточняется, что Ивана постоянно посещает разнообразные спортивные соревнования, привлекает внимание фанатов своими откровенными образами.