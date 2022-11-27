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1 час назад

Самую сексуальную болельщицу ЧМ в Катаре призвали посадить в тюрьму

Илья Родин

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолл оказалась в центре скандала на чемпионате мира по футболу в Катаре. Местные жители призывают посадить ее в тюрьму за чрезмерно вызывающие наряды. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Самая сексуальная болельщица ЧМ в Катаре попала в скандал
Фото: Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) (организация запрещена в России)Instagram (запрещенная в России экстремистская организация)

Отмечается, что причиной возмущения катарцев стало то, что модель, завоевавшая в 2016 году титул «Мисс Хорватия» пришла на стадион в облегающем платье с глубоким вырезом. Кроме того, она устроила фотосессию в купальнике прямо на улице.

Жители Катара осудили ее в соцсетях за неуважением к стране и религии. Они призвали запретить девушке посещение матчей и даже арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

Комментаторы подчеркнули, что арабские страны - это не Европа. На Востоке следует «уважать других людей, а не выставлять свои шары напоказ».

Уточняется, что Ивана постоянно посещает разнообразные спортивные соревнования, привлекает внимание фанатов своими откровенными образами.

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