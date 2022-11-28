​Сборная Ганы удвоила счёт в матче против Южной Кореи

В понедельник матч второго тура группового этапа чемпионата мира проводят сборные Южной Кореи и Ганы. «Азиатские тигры» доминировали, но открыть счёт удалось «чёрным звёздам» - после стандарта отличился Мохаммед Салису.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

На 35-й минуте сборная Ганы упрочила преимущество в счёте. После качественной подачи с левого фланга в исполнении Джордана Айю Мохаммед Кудус нанёс точный удар головой без больших шансов для голкипера из Южной Кореи.