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1 час назад

​Сборная Ганы удвоила счёт в матче против Южной Кореи

Евро-футбол.Руиещё 13

В понедельник матч второго тура группового этапа чемпионата мира проводят сборные Южной Кореи и Ганы. «Азиатские тигры» доминировали, но открыть счёт удалось «чёрным звёздам» - после стандарта отличился Мохаммед Салису.

​Сборная Ганы удвоила счёт в матче против Южной Кореи
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На 35-й минуте сборная Ганы упрочила преимущество в счёте. После качественной подачи с левого фланга в исполнении Джордана Айю Мохаммед Кудус нанёс точный удар головой без больших шансов для голкипера из Южной Кореи.

Следить за матчем между сборными Южной Кореи и Ганы во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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