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31 минуту назад

Хорватия одержала победу над Канадой в матче чемпионата мира

Lenta.ru

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хорватия одержала победу над Канадой в матче чемпионата мира
Фото: Carl Recine / ReutersCarl Recine / Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:1. Первый мяч в игре забил канадский форвард Альфонсо Дэвис на второй минуте. После хорватов вывели вперед дубль Андрея Крамарича, а также голы Марко Ливайя и Ловро Майера.

Ранее в другом матче группы F сборная Марокко одержала победу со счетом 2:0 над национальной командой Бельгии. Первым ворота соперников на 73-й минуте поразил нападающий Абдельхамид Сабири. Укрепил преимущество марокканской команды полузащитник Закария Абухляль.

ЧМ-2022,Альфонсо Дэвис,Ловро Майер,Андрей Крамарич,Марко Ливайя,
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