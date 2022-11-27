Хорватия одержала победу над Канадой в матче чемпионата мира

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Carl Recine / Reuters Carl Recine / Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:1. Первый мяч в игре забил канадский форвард Альфонсо Дэвис на второй минуте. После хорватов вывели вперед дубль Андрея Крамарича, а также голы Марко Ливайя и Ловро Майера.