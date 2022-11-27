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1 час назад

В центре Брюсселя вспыхнули беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ

Советский спорт

Полиция разгоняет толпу, применяя спецсредства.

По информации местных СМИ, все началось с того, что сразу после финального свистка несколько людей стали бросать по сторонам зажженные файеры и кирпичи, разбив несколько машин. Прибывшая на место инцидента полиция применила спецсредства для того, чтобы разогнать толпу и задержать виновных.

Сборная Марокко оказалась сильнее национальной команды Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу африканцев.

В составе победителей отличились Абдельхамид Сабири (73-я минута) и Закария Абухляль (90+2-я).

Таким образом, команда Валида Реграгуи с четырьмя очками возглавила турнирную таблицу квартета F. Подопечные Роберто Мартинеса находятся на второй строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Марокко сыграет с Канадой, а Бельгии будет противостоять Хорватия. Обе встречи состоятся 1 декабря.

ЧМ-2022,Видео,Роберто Мартинес,
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