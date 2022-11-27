По информации местных СМИ, все началось с того, что сразу после финального свистка несколько людей стали бросать по сторонам зажженные файеры и кирпичи, разбив несколько машин. Прибывшая на место инцидента полиция применила спецсредства для того, чтобы разогнать толпу и задержать виновных.