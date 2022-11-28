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29 минут назад

Мората установил уникальный рекорд сборной Испании на ЧМ

Rusfootballиещё 3

Нападающий сборной Испании Альваро Мората, выйдя на замену в матче с Германией и забив гол, установил уникальный рекорд. Мората стал первым игроком в истории сборной Испании, который забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену. Всего подобных случаев в истории турнира чемпионатов мира было 6.

Мората установил уникальный рекорд сборной Испании на ЧМ
Фото: RusfootballRusfootball

В первом туре он сделал это в матче с Коста-Рикой. Испанцы обыграли их со счетом 7:0, а Альваро забил последний из мячей в ворота Кейлора Наваса. Во втором туре Испания встречалась с Германией, первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором счет открыл Мората, вышедший на замену вместо Феррана Торреса. В следующем (финальном) туре группового этапа ЧМ-2022 испанцы встретятся со сборной Японии, которая вчера уступила Коста-Рике со счетом 0:1. Альваро Мората является игроком испанского клуба "Атлетико Мадрид".

ЧМ-2022,Кейлора Навас,
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