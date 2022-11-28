Мората установил уникальный рекорд сборной Испании на ЧМ

Нападающий сборной Испании Альваро Мората, выйдя на замену в матче с Германией и забив гол, установил уникальный рекорд. Мората стал первым игроком в истории сборной Испании, который забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену. Всего подобных случаев в истории турнира чемпионатов мира было 6.

В первом туре он сделал это в матче с Коста-Рикой. Испанцы обыграли их со счетом 7:0, а Альваро забил последний из мячей в ворота Кейлора Наваса. Во втором туре Испания встречалась с Германией, первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором счет открыл Мората, вышедший на замену вместо Феррана Торреса. В следующем (финальном) туре группового этапа ЧМ-2022 испанцы встретятся со сборной Японии, которая вчера уступила Коста-Рике со счетом 0:1. Альваро Мората является игроком испанского клуба "Атлетико Мадрид".