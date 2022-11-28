ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 28 ноября

В понедельник, 28 ноября, состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию портала «Чемпионат.com», сегодня пройдут игры между участниками групп G и H.

В 13:00 мск начнется матч между сборными Камеруна и Сербии. Игра в рамках группы G пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

В 16:00 мск стартует игра между командами группы H — Южной Кореей и Ганой. Встреча пройдет на арене «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

В 19:00 мск состоится матч Бразилия — Швейцария. Игра между лидерами группы G пройдет на «Стэдиум 974» в Дохе.

В 22:00 мск стартует финальная игра дня между сборными Португалии и Уругвая. Матч команд группы H пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».