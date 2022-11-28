ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 28 ноября

В понедельник, 28 ноября, состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию портала «Чемпионат.com», сегодня пройдут игры между участниками групп G и H.
В 13:00 мск начнется матч между сборными Камеруна и Сербии. Игра в рамках группы G пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.
В 16:00 мск стартует игра между командами группы H — Южной Кореей и Ганой. Встреча пройдет на арене «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
В 19:00 мск состоится матч Бразилия — Швейцария. Игра между лидерами группы G пройдет на «Стэдиум 974» в Дохе.
В 22:00 мск стартует финальная игра дня между сборными Португалии и Уругвая. Матч команд группы H пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».
Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, также прошли четыре матча ЧМ-2022 по футболу. Япония проирала Коста-Рике (0:1), сборная Марокко обошла Бельгию (0:2), Хорватия разгромила Канаду (4:1), а Испания и Германия сыграли вничью (1:1).