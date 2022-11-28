ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
56 минут назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 28 ноября

Никита Бородкин

В понедельник, 28 ноября, состоятся заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию портала «Чемпионат.com», сегодня пройдут игры между участниками групп G и H.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 28 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 13:00 мск начнется матч между сборными Камеруна и Сербии. Игра в рамках группы G пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

В 16:00 мск стартует игра между командами группы H — Южной Кореей и Ганой. Встреча пройдет на арене «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

В 19:00 мск состоится матч Бразилия — Швейцария. Игра между лидерами группы G пройдет на «Стэдиум 974» в Дохе.

В 22:00 мск стартует финальная игра дня между сборными Португалии и Уругвая. Матч команд группы H пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».

Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, также прошли четыре матча ЧМ-2022 по футболу. Япония проирала Коста-Рике (0:1), сборная Марокко обошла Бельгию (0:2), Хорватия разгромила Канаду (4:1), а Испания и Германия сыграли вничью (1:1).

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители