Сборная Камеруна отстранила Онану

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана отстранен от тренировок с командой перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с сербами по дисциплинарным причинам. Об этом в понедельник сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна.