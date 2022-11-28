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1 час назад

Сборная Камеруна по футболу отстранила вратаря Онану по дисциплинарным причинам

ТАССиещё 1

Голкипер сборной Камеруна Андре Онана отстранен от тренировок с командой перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с сербами по дисциплинарным причинам. Об этом в понедельник сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна.

Сборная Камеруна отстранила Онану
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Онана был исключен из сборной, мы немного усложняем себе жизнь", - сказал источник.

В понедельник сборная Камеруна встретится с командой Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, начало в 13:00 мск.

Камерунцы выступают в группе G вместе с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии. По итогам первого тура лидерами таблицы являются бразильцы (3 очка), вторыми идут швейцарцы (3), третьими - камерунцы (0), четвертыми - сербы (0).

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