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1 час назад

Отсутствие Неймара — благо для сборной Бразилии, считает Белоголовцев

Матч ТВ

Отсутствие нападающего Неймара в сборной Бразилии положительно скажется на развитии молодых игроков команды, отметил в эфире «Оазис футбола» на «Матч ТВ» актер Сергей Белоголовцев.

Отсутствие Неймара — благо для сборной Бразилии, считает Белоголовцев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Неймар получил повреждение лодыжки в матче чемпионата мира 2022 с командой Сербии (2:0).

— Отсутствие Неймара для Бразилии благо, потому что эти молодые, голодные Рафинья, Мартинелли и прочие в его отсутствие могут расцвести более ярко.

Бразильцы сегодня размажут швейцарцев, шансов ноль, — сказал Белоголовцев в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».

В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербия встретится с камерунцами. Оба матча пройдут 28 ноября.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Сергей Белоголовцев,
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