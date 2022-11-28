Отсутствие Неймара — благо для сборной Бразилии, считает Белоголовцев

— Отсутствие Неймара для Бразилии благо, потому что эти молодые, голодные Рафинья, Мартинелли и прочие в его отсутствие могут расцвести более ярко. Бразильцы сегодня размажут швейцарцев, шансов ноль, — сказал Белоголовцев в эфире программы «Оазис футбола» на «Матч ТВ».

В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербия встретится с камерунцами. Оба матча пройдут 28 ноября.

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