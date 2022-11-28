На матче ЧМ-2022 вывесили объединенный флаг России и Сербии

Болельщики сборной Сербии во время матча ЧМ-2022 с Камеруном вывесили на своей трибуне необычное знамя. Они объединили флаги России и Сербии в один общий флаг, написав на нём: «Одни цвета, одна вера» (часть фразы написана на сербском языке).

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Камерун – Сербия проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.