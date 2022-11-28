Агуэро считает, что Месси случайно вытер ноги о футболку сборной Мексики

Бывший партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро заступился за него после появившихся в сети фотографий, где капитан национальной команды вытирает ноги о футболку Мексики.
«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.
После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», — написал Агуэро в своих соцсетях.
Напомним, что Аргентина и Мексика встречались 26 ноября в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Победу одержали представители Латинской Америки. Отличились Месси и Энцо Фернандес.
В первом туре подопечные Лионеля Скалони сенсационно уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2.
В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этом квартете, Аргентина сыграет со сборной Польши, а Мексика — с Саудовской Аравией.