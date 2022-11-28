ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
55 минут назад

Агуэро считает, что Месси случайно вытер ноги о футболку сборной Мексики

Газета.Ru

Бывший партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро заступился за него после появившихся в сети фотографий, где капитан национальной команды вытирает ноги о футболку Мексики.

Агуэро считает, что Месси случайно вытер ноги о футболку сборной Мексики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.

После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», — написал Агуэро в своих соцсетях.

Напомним, что Аргентина и Мексика встречались 26 ноября в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Победу одержали представители Латинской Америки. Отличились Месси и Энцо Фернандес.

В первом туре подопечные Лионеля Скалони сенсационно уступили сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2.

В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этом квартете, Аргентина сыграет со сборной Польши, а Мексика — с Саудовской Аравией.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители