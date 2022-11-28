Агуэро считает, что Месси случайно вытер ноги о футболку сборной Мексики

«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.



После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», — написал Агуэро в своих соцсетях.