Арабские музыканты исполнили русские мелодии на ЧМ в Катаре

Сербские болельщики танцевали под мелодии русских песен, которые исполнили арабские музыканты перед началом матча между сборными Сербии и Камеруна на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022 Оргкомитет ЧМ-2022

Организаторы чемпионата устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона «Аль-Джануб» в городе Аль-Вакра, передает РИА «Новости». Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен «Калинка-малинка», «Катюша», что вызвало большой ажиотаж среди сербских болельщиков. Они активно пританцовывали под русские мелодии.

Выступления российских фольклорных коллективов ежедневно проходят в дни чемпионата мира по футболу на территории района учреждений культуры Катара.

Кроме того, футбольные болельщики могут посмотреть спектакль «Лебединое озеро» на льду в организованной россиянами фан-зоне вблизи стадиона в городе Люсейль, где пройдёт финальный матч ЧМ.

Сотни российских болельщиков приехали в Катар на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Камеруна.

Болельщики приехали в Катар из разных городов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону и других. За час до игры сербские и российские болельщики тепло общались, фотографировались и скандировали дружеские кричалки, передает ТАСС.

«Косово – Сербия, Крым – это Россия», – одна из популярных кричалок перед игрой. Многие сербские болельщики пришли на игру в двойных флагах – Сербии и России.