Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборная Камеруна сыграла вничью с Сербией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча группы G завершилась со счетом 3:3.
В составе Камеруна забивали Жан Шарль Кастеллетто, Венсан Абубакар и Эрик Чупо Мотинг. За Сербию отличились Страхинья Павлович, Сергей Милинкович Савич и Александр Митрович.
После этого матча в активе Камеруна и Сербии по одному очку, они занимают третье и четвертое места соответственно. Также в квартете выступают сборные Бразилии и Швейцарии, которые свой матч проведут позднее в понедельник.
В заключительном третьем туре камерунцы встретятся с Бразилией, а сербы сыграют против Швейцарии. Оба матча пройдут 2 декабря.
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