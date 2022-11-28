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1 час назад

Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022, забив шесть мячей

Матч ТВ

Сборная Камеруна сыграла вничью с Сербией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча группы G завершилась со счетом 3:3.

В составе Камеруна забивали Жан Шарль Кастеллетто, Венсан Абубакар и Эрик Чупо Мотинг. За Сербию отличились Страхинья Павлович, Сергей Милинкович Савич и Александр Митрович.

После этого матча в активе Камеруна и Сербии по одному очку, они занимают третье и четвертое места соответственно. Также в квартете выступают сборные Бразилии и Швейцарии, которые свой матч проведут позднее в понедельник.

В заключительном третьем туре камерунцы встретятся с Бразилией, а сербы сыграют против Швейцарии. Оба матча пройдут 2 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Александр Митрович,Венсан Абубакар,
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