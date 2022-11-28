Камерун и Сербия сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Сборная Камеруна сыграла вничью с Сербией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Встреча группы G завершилась со счетом 3:3.

В составе Камеруна забивали Жан Шарль Кастеллетто, Венсан Абубакар и Эрик Чупо Мотинг. За Сербию отличились Страхинья Павлович, Сергей Милинкович Савич и Александр Митрович.

После этого матча в активе Камеруна и Сербии по одному очку, они занимают третье и четвертое места соответственно. Также в квартете выступают сборные Бразилии и Швейцарии, которые свой матч проведут позднее в понедельник.

В заключительном третьем туре камерунцы встретятся с Бразилией, а сербы сыграют против Швейцарии. Оба матча пройдут 2 декабря.