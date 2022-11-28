Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре

Российский нападающий Артём Дзюба отшутился на вопрос, смотрит ли он ЧМ-2022.
«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».
Напомним, за плечами 34-летнего форварда «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал». С августа он защищал цвета турецкого «Адана Демирспор», однако в ноябре клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Дзюба до сих пор пребывает в статусе свободного агента.
Добавим, что ЧМ-2022 стартовал ещё 20 ноября. Первой вылетевшей командой стала страна-хозяйка – Катар. Франция сумела быстрее всех выйти в плей-офф турнира.
Ближайший матч программы 27 ноября начнётся в 13:00 мск. В нём сойдутся Япония и Коста-Рика.