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19 минут назад

Артём Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре

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Российский нападающий Артём Дзюба отшутился на вопрос, смотрит ли он ЧМ-2022.

Дзюба отшутился на вопрос о чемпионате мира в Катаре
Фото: BetassistBetassist

«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Напомним, за плечами 34-летнего форварда «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал». С августа он защищал цвета турецкого «Адана Демирспор», однако в ноябре клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Дзюба до сих пор пребывает в статусе свободного агента.

Добавим, что ЧМ-2022 стартовал ещё 20 ноября. Первой вылетевшей командой стала страна-хозяйка – Катар. Франция сумела быстрее всех выйти в плей-офф турнира.

Ближайший матч программы 27 ноября начнётся в 13:00 мск. В нём сойдутся Япония и Коста-Рика.

ЧМ-2022,Артем Дзюба,Зенит,Спартак,
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