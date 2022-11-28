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1 час назад

Футболист Груич поблагодарил болельщиков из России за поддержку сербов на чемпионате мира

ТАСС

Игроки сборной Сербии признательны болельщикам из России за поддержку команды на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом журналистам в понедельник заявил полузащитник сербской сборной Марко Груич.

Груич поблагодарил болельщиков из России за поддержку сербов на ЧМ-2022
Фото: СоцсетиСоцсети

Сборная Сербии 28 ноября сыграла вничью с командой Камеруна со счетом 3:3 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

"Приятно, что многие болельщики из России приехали поддержать нашу сборную. Конечно, я обращаю внимание больше на флаги сборной Сербии, но мне приятно", - сказал Груич, отвечая на вопрос ТАСС.

Сербы во второй раз в истории упустили победу в матче мирового первенства, в котором вели с разницей в два мяча, ранее такая ситуация произошла в игре сборной Сербии и Черногории против команды Кот-д’Ивуара в 2006 году (2:3).

"Все в раздевалке расстроены. Хотели заработать три очка, но это футбол. Мы анализировали их контратаки, но не все получилось. Будем надеяться, что бразильцы победят и мы сумеем побороться в третьей игре за выход из группы", - резюмировал сербский полузащитник.

Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав одно очко в двух матчах. Лидером группы являются бразильцы (3 очка; 1 матч), вторыми идут швейцарцы (3; 1), третьими - камерунцы (1; 2). В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.

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