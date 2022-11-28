Груич поблагодарил болельщиков из России за поддержку сербов на ЧМ-2022

Игроки сборной Сербии признательны болельщикам из России за поддержку команды на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом журналистам в понедельник заявил полузащитник сербской сборной Марко Груич.

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Сборная Сербии 28 ноября сыграла вничью с командой Камеруна со счетом 3:3 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

"Приятно, что многие болельщики из России приехали поддержать нашу сборную. Конечно, я обращаю внимание больше на флаги сборной Сербии, но мне приятно", - сказал Груич, отвечая на вопрос ТАСС.

Сербы во второй раз в истории упустили победу в матче мирового первенства, в котором вели с разницей в два мяча, ранее такая ситуация произошла в игре сборной Сербии и Черногории против команды Кот-д’Ивуара в 2006 году (2:3).

"Все в раздевалке расстроены. Хотели заработать три очка, но это футбол. Мы анализировали их контратаки, но не все получилось. Будем надеяться, что бразильцы победят и мы сумеем побороться в третьей игре за выход из группы", - резюмировал сербский полузащитник.