Камерунскому игроку подарили футболку сборной России на ЧМ-2022

Болельщик и футбольный блогер Алексей Хрущев после матча Чемпионата мира — 2022 между сборными Камеруна и Сербии подарил игроку из первой команды Гаэлю Ондуа футболку сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что футболка является репликой хоккейного свитера сборной РФ. Хрущев кинул ее с трибуны на поле, где в то время находился Ондуа. Футболисту подарок понравился, он улыбнулся и поднял футболку.
Напомним, что Ондуа имеет российский паспорт. Ранее в матче первого тура группового этапа чемпионата он вышел на поле в бутсах с изображением флага РФ. В игре с Сербией он снова был в них.
Матч второго тура группового этапа между сербами и камерунцами завершился со счетом 3:3. На данный момент сборная Камеруна занимает третье место в турнирной таблице группы G. Сербия находится на четвертом. Также в группе играют Бразилия и Швейцария.