Камерунскому игроку подарили футболку сборной России на ЧМ-2022

Болельщик и футбольный блогер Алексей Хрущев после матча Чемпионата мира — 2022 между сборными Камеруна и Сербии подарил игроку из первой команды Гаэлю Ондуа футболку сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что футболка является репликой хоккейного свитера сборной РФ. Хрущев кинул ее с трибуны на поле, где в то время находился Ондуа. Футболисту подарок понравился, он улыбнулся и поднял футболку.

Напомним, что Ондуа имеет российский паспорт. Ранее в матче первого тура группового этапа чемпионата он вышел на поле в бутсах с изображением флага РФ. В игре с Сербией он снова был в них.