Зрители смотрели матч в FIFA 23 и донатили, думая, что следят за ЧМ-2022

Вот мы и дошли до момента, когда видеоигры стали практически неотличимы от реальности. Вьетнамское издание e.vnexpress рассказало удивительную историю, которая случилась 23 ноября. Шёл третий день чемпионата мира по футболу — совсем скоро должна была состояться встреча Германии и Японии. Жители Вьетнама хотел посмотреть её в интернете и наткнулись на трансляцию игры прямо на YouTube, однако был один нюанс — поединок проводился в FIFA 23.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Судя по всему, жители Вьетнама даже не заметили разницы — десятки тысяч человек следили за трансляцией, думая, что смотрят настоящий футбольный матч. Автор трансляции не просто запустил стрим футбольного матча ботов, но и сильно замедлил игру в настройках и выбрал самую большую длительность тайма. Из-за этого многие зрители действительно поверили в то, что они наблюдают за настоящим футбольным поединком, который почему-то не блокируют на YouTube.