Сборные Бразилии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы G пройдет в понедельник на стадионе «974» в Дохе. Начало — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Тьягу Силва (капитан), Маркиньос, Каземиро, Алекс Сандро, Лукас Пакета, Фред, Ришарлисон, Рафинья, Эдер Милитао, Винисиус;
Стартовый состав сборной Швейцарии: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Брель Эмболо, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Рикардо Родригес, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Фабиан Ридер.
Сборные Бразилии и Швейцарии в первом туре одержали победы, обыграв сербов и камерунцев соответственно.
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