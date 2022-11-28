ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Сборные Бразилии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВ

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные Бразилии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре
Фото: FIFAFIFA

Встреча группы G пройдет в понедельник на стадионе «974» в Дохе. Начало — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Тьягу Силва (капитан), Маркиньос, Каземиро, Алекс Сандро, Лукас Пакета, Фред, Ришарлисон, Рафинья, Эдер Милитао, Винисиус;

Стартовый состав сборной Швейцарии: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Брель Эмболо, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Рикардо Родригес, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Фабиан Ридер.

Сборные Бразилии и Швейцарии в первом туре одержали победы, обыграв сербов и камерунцев соответственно.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Лукас Пакета,Мануэль Аканджи,Ремо Фройлер,Сильван Видмер,Рикардо Родригес,Алекс Сандро,Ян Зоммер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители