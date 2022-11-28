Сборные Бразилии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Швейцарии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Фото: FIFA FIFA

Встреча группы G пройдет в понедельник на стадионе «974» в Дохе. Начало — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Стартовый состав сборной Бразилии: Алиссон, Тьягу Силва (капитан), Маркиньос, Каземиро, Алекс Сандро, Лукас Пакета, Фред, Ришарлисон, Рафинья, Эдер Милитао, Винисиус;

Сборные Бразилии и Швейцарии в первом туре одержали победы, обыграв сербов и камерунцев соответственно.