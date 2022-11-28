На ЧМ-2022 в Катаре впервые удалили тренера сборной

Завершился матч 2-го тура группового чемпионата мира в Катаре между командами Ганы и Южной Кореи (3:2). Главный тренер азиатской команды Паулу Бенту получил красную карточку после окончания матча. Таким образом, специалист пропустит матч 3-го тура с Португалией.

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Арбитр Энтони Тейлор компенсировал ко второму тайму 10 минут. Уже по истечении этого времени Южная Корея заработала угловой, но не сумела разыграть его, так как Тейлор дал финальный свисток. Паулу Бенту высказал рефери своё недовольство и был удалён.