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1 час назад

Бразилия без Неймара обыграла Швейцарию на ЧМ-2022

Елена Прошина

Сборная Бразилии смогла обыграть команду Швейцарии во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года и без нападающего Неймара, получившего травму. Матч завершился со счетом 1:0.

Бразилия без Неймара обыграла Швейцарию на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бразильцы и швейцарцы встретились на стадионе стадионе «Стэдиум 974» в городе Доха в Катаре.

Первый тайм команды завершили ничьей, не сумев забить ни одного гола в ворота соперников. Решить исход матча удалось лишь под конец игры. Мяч в ворота команды Швейцарии на 83-й минуте забил полузащитник Каземиро.

Напомним, что Неймар не смог выйти на поле сегодня из-за полученной в первом туре группового этапа ЧМ — 2022 травмы лодыжки. Тогда сборная Бразилии сыграла с командой Сербии. Матч завершился со счетом 2:0. Неймар все еще может вернуться на поле, но уже в матчах плей-офф.

Бразилия и Швейцария выступают на ЧМ в группе G. Также в ней играют Камерун и Сербия, которые провели матч сегодня, 28 ноября. Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.

Места в турнирной таблице сейчас распределились следующим образом: Бразилия, Швейцария, Камерун и Сербия. Таким образом, набрав шесть очков, бразильцы досрочно вышли в плей-офф ЧМ — 2022. Матчи третьего тура группы G пройдут 2 декабря. По их итогам определится вторая команда, которая сыграет в плей-офф.

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