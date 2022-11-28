Бразилия без Неймара обыграла Швейцарию на ЧМ-2022

Сборная Бразилии смогла обыграть команду Швейцарии во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года и без нападающего Неймара, получившего травму. Матч завершился со счетом 1:0.

Бразильцы и швейцарцы встретились на стадионе стадионе «Стэдиум 974» в городе Доха в Катаре.

Первый тайм команды завершили ничьей, не сумев забить ни одного гола в ворота соперников. Решить исход матча удалось лишь под конец игры. Мяч в ворота команды Швейцарии на 83-й минуте забил полузащитник Каземиро.

Напомним, что Неймар не смог выйти на поле сегодня из-за полученной в первом туре группового этапа ЧМ — 2022 травмы лодыжки. Тогда сборная Бразилии сыграла с командой Сербии. Матч завершился со счетом 2:0. Неймар все еще может вернуться на поле, но уже в матчах плей-офф.

Бразилия и Швейцария выступают на ЧМ в группе G. Также в ней играют Камерун и Сербия, которые провели матч сегодня, 28 ноября. Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.