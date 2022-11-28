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58 минут назад

Руни рассказал, в чём сила сборной США

Евро-футбол.Ру

Экс-нападающий «МЮ», а ныне футбольный тренер Уэйн Руни высказался о сборной Соединённых Штатов Америки.

Руни рассказал, в чём сила сборной США
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«У них отличный коллектив, которым руководит грамотный наставник. У США энергичная команда, против которой непросто действовать. Но предрассудки не дают английским фанатам признать это. Если бы Англия сыграла вничью, например, с Данией, болельщики вряд ли бы освистывали команду», - передает слова Уэйна ESPN.

Во втором туре сборные Англии и США сыграли вничью со счетом 0:0. Британская команда лидирует в группе с четырьмя баллами, а американская сборная идет на третьей строчке.

ЧМ-2022,Уэйн Руни,
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