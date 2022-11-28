Руни рассказал, в чём сила сборной США

«У них отличный коллектив, которым руководит грамотный наставник. У США энергичная команда, против которой непросто действовать. Но предрассудки не дают английским фанатам признать это. Если бы Англия сыграла вничью, например, с Данией, болельщики вряд ли бы освистывали команду», - передает слова Уэйна ESPN.