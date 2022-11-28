«Нам немного повезло» — тренер сборной Ганы о победе над корейцами

— Было много эмоций. Соперник провел отличную игру, они оказывали на нас давление. После первых двадцати минут мы восстановили контроль над ходом игры, нам удалось сделать несколько хороших комбинаций. После перерыва у нас возникли настоящие проблемы, но мы должны поздравить команду, которая нашла ресурсы для того, чтобы забить третий гол. Нам немного повезло, но это футбол. Я очень рад, что наши усилия были вознаграждены, — приводит слова Аддо metrolibre.com.