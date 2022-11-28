ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

«Нам немного повезло, но это футбол» — тренер сборной Ганы о победе над корейцами на ЧМ

Матч ТВ

Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо считает, что его команде сопутствовала удача в матче чемпионата мира 2022 со сборной Южной Кореи.

«Нам немного повезло» — тренер сборной Ганы о победе над корейцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча группы Н проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр Райяне и завершилась со счетом 3:2 в пользу африканской команды.

— Было много эмоций. Соперник провел отличную игру, они оказывали на нас давление. После первых двадцати минут мы восстановили контроль над ходом игры, нам удалось сделать несколько хороших комбинаций. После перерыва у нас возникли настоящие проблемы, но мы должны поздравить команду, которая нашла ресурсы для того, чтобы забить третий гол. Нам немного повезло, но это футбол. Я очень рад, что наши усилия были вознаграждены, — приводит слова Аддо metrolibre.com.

В квартете выступают также сборные Португалии и Уругвая, они проведут свой матч позднее в понедельник, начало — в 22:00 мск.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Отто Аддо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители