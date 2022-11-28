«Нам немного повезло» — тренер сборной Ганы о победе над корейцами

Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо считает, что его команде сопутствовала удача в матче чемпионата мира 2022 со сборной Южной Кореи.
Встреча группы Н проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр Райяне и завершилась со счетом 3:2 в пользу африканской команды.
— Было много эмоций. Соперник провел отличную игру, они оказывали на нас давление. После первых двадцати минут мы восстановили контроль над ходом игры, нам удалось сделать несколько хороших комбинаций. После перерыва у нас возникли настоящие проблемы, но мы должны поздравить команду, которая нашла ресурсы для того, чтобы забить третий гол. Нам немного повезло, но это футбол. Я очень рад, что наши усилия были вознаграждены, — приводит слова Аддо metrolibre.com.
В квартете выступают также сборные Португалии и Уругвая, они проведут свой матч позднее в понедельник, начало — в 22:00 мск.
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