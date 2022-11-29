Издевательства фанатов Хорватии над вратарём Канады — кошмар

Страницы истории, которые большинству не хочется вспоминать.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сборная Хорватии победила Канаду (4:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Игровое преимущество хорватов обсудили со всех сторон, но в этой встрече случилось кое-что ещё: фанаты вице-чемпионов мира вывесили не просто обидный, а оскорбительный баннер, посвящённый вратарю канадцев Милану Боряну. Но обо всём по порядку.

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Что за баннер вывесили болельщики сборной Хорватии?

Кучка фанатов хорватской команды пронесли на стадион жёлто-зелёный флаг с брендом производителя тракторов John Deere, на котором чёрным написано Knin 95 и фраза «Никто не бегает так быстро, как Борян». Всё вместе это кажется каким-то бредом, но на самом деле у послания есть вполне себе понятный и очень жестокий смысл. И он адресован вратарю сборной Канады и загребского «Динамо». Это сейчас Борян в Катаре на чемпионате мира представляет Канаду. А родился Милан в Книне – хорватском городке, где жили этнические сербы. В 1995-м (ещё одна отсылка на баннере) семья Боряна вынужденно покинула город и в дальнейшем перебралась в Канаду. Всё из-за войны в Югославии и вхождения хорватских войск в этот самый Книн, где в ходе этнических чисток хорваты вместе с боснийскими мусульманами вырезали более двух тысяч сербов.

Сильное воспоминание, согласитесь. И вспоминать о подобном вряд ли кто-то захочет. Но фанаты напомнили. Да и трактор на фанатском баннере не случайно – дело в том, что многие сербы тогда покидали Книн на тракторах, это был единственный транспорт у населения, занятого в сельском хозяйстве. Помимо баннера, фанаты в течение матча кричали вратарю «Борян – усташ!», что переводится как «Борян – повстанец!».

Борян достойно ответил фанатам на оскорбительный баннер.

После игры с Хорватией кто-то, по словам футболиста, слил его номер телефона в Сеть, из-за чего Милан получил более 2500 тысяч оскорбительных сообщений.

«Всё это показывает, насколько люди примитивны. Мне больше нечего сказать. Им нужно работать над собой и своими семьями, потому что очевидно, что они разочарованы в жизни, и они приходят на стадион, чтобы высказаться»

Сборную Хорватии накажут за оскорбительные баннеры?