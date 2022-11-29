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2 часа назад

Роналду отреагировал на выход Португалии в плей-офф ЧМ-22

Евро-футбол.Руиещё 1

Обыграв в понедельник вечером Уругвай со счётом 2:0, сборная Португалии застолбила за собой путёвку в 1/8 финала чемпионата мира. Вскоре после завершения игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный форвард Криштиану Роналду.

Роналду отреагировал на выход Португалии в плей-офф ЧМ-22
Фото: ТАССТАСС

«Мы в 1/8 финала чемпионата мира! Отличная работа, команда! Столкнувшись с достойным противником, мы показали свою силу и качество. Вперёд! Мы в борьбе, и наша мечта всё ещё жива!» - написал Роналду.

После двух туров только три сборные обеспечили себе места в плей-офф чемпионата мира – Франция, Бразилия и Португалия.

Своего соперника по 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии узнает 2 декабря.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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