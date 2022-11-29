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52 минуты назад

Сантуш: «Португалия полностью заслужила победу»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об успехе своей команды в матче против Уругвая.

Сантуш о ЧМ-2022: «Португалия полностью заслужила победу»
Фото: ТАССТАСС

Португальцы одолели соперников со счётом 2:0, а полузащитник Бруну Фернандеш отметился дублем. Коллектив Сантуша набрал шесть очков после двух туров, досрочно завоевав путёвку в плей-офф катарского мундиаля.

«Полностью заслуженная победа, – сказал наставник сборной Португалии в интервью после матча. – Игроки выполнили всё, что от них требовалось. Мы решили нашу первую задачу на турнире, квалифицировавшись в 1/8 финала. Теперь мы должны поработать над теми аспектами игры, которые можно улучшить», – отметил Сантуш.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,
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