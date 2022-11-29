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1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 29 ноября

Никита Бородкин

Во вторник, 29 ноября, стартует 3-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию портала «Чемпионат.com», сегодня пройдут заключительные игры в рамках групп А и B.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 29 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 18:00 мск начнется матч между сборными Эквадора и Сенегала. Игра в рамках группы A состоится на арене «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Также в 18:00 мск стартует игра между еще двумя командами группы A — Нидерландами и Катаром. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

В 22:00 мск состоится матч Иран — США. Игра в рамках группы B пройдет на «Эль-Тумама» в Дохе.

Параллельно в 22:00 мск начнется встреча национальных команд Уэльса и Англии. Второй матч сборных группы B пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».

Напомним, что в понедельник, 28 ноября, завершился 2-й тур чемпионата мира по футболу. В ходе игрового дня Камерун и Сербия сыграли вничью (3:3), Южная Корея проиграла Гане (2:3), Бразилия с минимальным счетом обыграла Швейцарию (1:0), а Португалия одержала победу над Уругваем (2:0).

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