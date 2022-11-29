Бруну Фернандеш отреагировал на «отнятый» гол у Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал свой первый гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем (2:0). Первоначально мяч записали на Криштиану Роналду.
«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто
Криштиану – нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – цитирует Фернандеша A Bola.
В двух матчах чемпионата мира Фернандеш совершил четыре результативных действия – дубль Уругваю и две результативные передачи во встрече с Ганой (3:2).
Португалия стала третьей командой на турнире, гарантировавшей себе выход из группы. Она присоединилась к компании Франции и Бразилии.