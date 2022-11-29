Бруну Фернандеш отреагировал на «отнятый» гол у Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал свой первый гол в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем (2:0). Первоначально мяч записали на Криштиану Роналду.

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«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто

Криштиану – нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – цитирует Фернандеша A Bola.

В двух матчах чемпионата мира Фернандеш совершил четыре результативных действия – дубль Уругваю и две результативные передачи во встрече с Ганой (3:2).