Некоторые игроки сборной Бельгии не разговаривают друг с другом годами

В сборной Бельгии очень плохая атмосфера – некоторые игроки не разговаривают друг с другом.

Как пишет L’Équipe, недавние слова полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне о шансах Бельгии победить на ЧМ-2022 задели защитника Яна Вертонгена. Он даже ответил на них публично, объяснив малое количество голов сборной тем, что «игроки атаки слишком старые».

По данным источника, в раздевалке очень плохая атмосфера, а некоторые игроки не разговаривают друг с другом. Например, это касается Кевина де Брюйне и Тибо Куртуа, которые уже несколько лет игнорируют друг друга по личным причинам.

Эден Азар и Леандро Троссард тоже не разговаривают друг с другом. Конфликт также есть между Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи.

В понедельник игроки сборной Бельгии провели кризисную встречу с Роберто Мартинесом, в ходе которой суровой критике подверглись решения тренера.