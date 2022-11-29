Посольство РФ поддержало сборную Ирана по футболу перед матчем с США

Посольство России в Тегеране разместило во вторник пост в Twitter в поддержку сборной Ирана по футболу перед ее сегодняшнем матчем с командой США на чемпионате мира в Катаре.

После двух туров сборная Ирана занимает второе место в группе В, одержав 25 ноября победу над командой Уэльса со счетом 2:0 и потерпев 21 ноября поражение от англичан 2:6. Иранцы ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира, но теперь у них для этого хорошие шансы. Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил перед предстоящей во вторник решающей встречей с США, что надеется на победу его команды и выход с следующий этап турнира.