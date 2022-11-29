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1 час назад

Посольство РФ поддержало в Twitter сборную Ирана по футболу перед матчем с США

ТАСС

Посольство России в Тегеране разместило во вторник пост в Twitter в поддержку сборной Ирана по футболу перед ее сегодняшнем матчем с командой США на чемпионате мира в Катаре.

Посольство РФ поддержало сборную Ирана по футболу перед матчем с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Москва поддерживает национальную команду Ирана перед решающим футбольным матчем с Соединенными Штатами на чемпионате мира 2022 года в Катаре", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

После двух туров сборная Ирана занимает второе место в группе В, одержав 25 ноября победу над командой Уэльса со счетом 2:0 и потерпев 21 ноября поражение от англичан 2:6. Иранцы ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира, но теперь у них для этого хорошие шансы. Тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш заявил перед предстоящей во вторник решающей встречей с США, что надеется на победу его команды и выход с следующий этап турнира.

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