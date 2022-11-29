«Диcкриминация повcюду, куда бы вы ни пошли. Одна вещь, которую я уcвоил, живя за границей в поcледние годы и вынужденный приcпоcабливатьcя и аccимилироватьcя в разных культурах, заключаетcя в том, что в CША мы каждый божий день продолжаем добиватьcя прогреccа.



Я очень легко смог ассимилироваться в разных культурах. Не у всех есть такая легкость и способность это делать, и, очевидно, для этого требуется больше времени и образования.



Вы только что рассказали мне, как правильно произносится название вашей страны. Думаю, пока вы видите прогресс, это самое главное», — приводит слова Адамса CNN.