Капитан сборной США извинился за неправильное произношение страны Иран

Иранский журналист потребовал извинений от капитана сборной США по футболу Тайлера Адамса за неправильное произношение названия своей страны на чемпионате мира — 2022 в Катаре, после чего игрок признал свою ошибку.
На пресс-конференции, которая состоялась 28 ноября, иранский журналист сказал Адамсу, что он неправильно произносит название Ирана, но при этом говорит, что поддерживает жителей этой страны.
«Диcкриминация повcюду, куда бы вы ни пошли. Одна вещь, которую я уcвоил, живя за границей в поcледние годы и вынужденный приcпоcабливатьcя и аccимилироватьcя в разных культурах, заключаетcя в том, что в CША мы каждый божий день продолжаем добиватьcя прогреccа.
Я очень легко смог ассимилироваться в разных культурах. Не у всех есть такая легкость и способность это делать, и, очевидно, для этого требуется больше времени и образования.
Вы только что рассказали мне, как правильно произносится название вашей страны. Думаю, пока вы видите прогресс, это самое главное», — приводит слова Адамса CNN.
Матч 3-го тура группового этапа между сборными США и Ирана состоится сегодня, 29 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.
После двух туров сборная Ирана располагается на втором месте в группе В. В 1-м туре подопечные Карлуша Кейруша потерпели разгромное поражение от Англии со счетом 2:6. Затем им удалось обыграть Уэльс со счетом 2:0. У сборной США два набранных очка.